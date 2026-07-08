Un hombre resultó herido de bala cuando intentó evadir a varios agentes del orden público que lo buscaban para diligenciar una orden de arresto en su contra.

El incidente ocurrió en los predios del estacionamiento soterrado del condominio Plaza Inmaculada de la avenida Ponce de León en Santurce, lugar hasta donde llegaron agentes de la Unidad de Arrestos del Departamento de Corrección en unión a agentes de la división de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico, para arrestar a Iván Gerardo Schuls Pimentel, de 48 años.

Alegadamente, en ese momento, el hombre abordó un vehículo de motor y emprendió la marcha del mismo en reversa, impacto el brazo izquierdo de uno de los oficiales correccionales, y un vehículo de motor. Tras esto, los uniformados abrieron fuego, alcanzando a Schuls Pimentel en uno de sus hombros.

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Aunque originalmente la Policía informó que los agentes usaron sus armas de fuego para responder a disparos, no se desprende de la información que el imputado tuviese un arma de fuego o se ocupara alguna en el lugar. Tampoco cuantos impactos de bala recibió Schuls Pimentel. De otra parte no se informó las lesiones que sufrió el oficial impactado por el vehículo, ni si fue necesario que recibiera atención médica.

Schuls Pimentel fue transportado a un hospital de la zona. No se ofrecieron detalles sobre su condición.

Contra el hombre pesaba una orden de arresto en ausencia emitida el lunes por el juez Roberto Osoria, del Tribunal de Arecibo, sin embargo no se detallan los delitos por los que se habría expedido la misma, ni la fianza impuesta. En la escena se recuperaron seis casquillos .40 y un proyectil de bala.