Un hombre se privó de la vida tras llegar los agentes de la Policía a la residencia para atender la querella de violencia doméstica reportada por su pareja, en la urbanización Paseo Acrópolis, en Coamo.

De acuerdo con el informe de novedades, la llamada de alerta al cuartel de Coamo se recibió a las 8:30 p.m. de ayer, domingo, cuando una mujer de 28 años alegó que su pareja la había agredido con un arma de fuego.

Los agentes pusieron a salvo a la mujer y cuando el presunto agresor se percató que llegaron los patrulleros, salió corriendo al interior de la residencia y en el pasillo se disparó, muriendo en el acto. De inmediato, no se informó si poseía licencia de portación de armas de fuego.

El fallecido fue identificado como Saúl Alexander Ortiz Rodriguez, de 31 años.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito tiene a cargo la pesquisa.

Si usted o alguna persona conocida enfrenta alguna crisis emocional puede llamar a la línea PAS, que está disponible las 24 horas del día que responde a individuos de comportamiento suicida seguidos de otros problemas de salud mental como: depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Los números de la línea PAS son los siguientes: 1-800-981-0023 Ext· 988 VRS: 787-615-4112.

Mientras, si está en una situación de violencia, busque ayuda.

La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona.

De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.