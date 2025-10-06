Una de las turistas golpeada el sábado por el fuerte oleaje en las piedras de la Cueva del Indio, en Arecibo, fue trasladada en condición de cuidado al Centro Médico en Río Piedras, informó la Policía.

La mujer, de 45 años, fue transportada al hospital durante la tarde del sábado, según la notificación que recibió la Uniformada de parte de Ramón Reyes, supervisor de turno de Emergencias Médicas estatales, indica el informe policíaco.

La turista se encontraba en el área de las piedras junto a otros dos visitantes, una mujer y un hombre de entre 50 y 53 años, cuando fueron sorprendidos por el oleaje y arrastrados al mar.

Tras el incidente, los tres fueron trasladados a un hospital del área, donde se informó que sus condiciones eran estables en ese momento.

En el rescate colaboraron la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de Arecibo, personal de Manejo de Emergencias y de Emergencias Médicas, así como el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Vigilantes.

Dangerous marine and coastal conditions continue until at least Tuesday due to a long-period northeast swell. Stay out... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Monday, October 6, 2025

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advierte que continúa el alto riesgo de corrientes de resaca y oleaje peligroso hasta al menos el martes en las costas oeste, norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra, Vieques y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Las olas pueden arrastrar personas y mascotas hacia las rocas, causar erosión de playas y dunas, y provocar inundaciones costeras.

“Visitantes de la playa, no tomen riesgos innecesarios; ¡es más seguro mantenerse fuera del agua al menos hasta el próximo martes!”, exhortó la agencia.