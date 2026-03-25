La Policía investiga un escalamiento reportado en la finca La Cuadra de Fernando Rivera, ubicada en la carretera PR-684, kilómetro 3.3, sector La Boca, en el municipio de Barceloneta, informó la oficina de prensa de esa agencia.

El querellante se percató esta mañana, que alguien forzó los candados de los portones y del área del potrero se apropiaron ilegalmente de alimentos, equipo para entrenar equinos, dos generadores eléctricos, un carretón de mano y una estufa.

La propiedad hurtada fue valorada en unos $6,000.

La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, continuará con la pesquisa.