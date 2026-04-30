El negocio Refricentro localizado en la carretera PR-2, en Manatí, fue escalado de madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El querellante al llegar a trabajar se percató que alguien forzó la puerta del lado izquierdo del negocio, logrando acceso al interior y arrancaron las cámaras de seguridad.

De acuerdo con el inventario, se apropiaron ilegalmente de tres “chipping hammer”, dos pulidoras, un bulto, una batería con cargador, una bomba de vacío con su cargador y la batería.

Además, cargaron con un “vacuum cleaner” y un set de taladro de impacto y regular. Todas las herramientas son marca Milwaukee.

El valor de la propiedad fue estimado en $4,610.

Además, se apropiaron de $190 en efectivo.

La pesquisa fue refirida a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.