Las autoridades investigan dos hurtos de vehículos todoterreno en la madrugada de hoy, miércoles, en Luquillo y Morovis, en hechos por separado, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Una de las querellas se reportó en la carretera PR-9990 del barrio Sabana, en Luquillo, en un taller de reparación de estos vehículos.

El querellante indicó que alguien logró acceso al interior del negocio para apropiarse de un “four track” marca Yamaha, modelo Banshee, color rojo y una motora de la misma marca, modelo YZ450F y de color azul.

La propiedad hurtada y los daños no fueron estimados.

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El caso se refirió a la División de Vehículos Hurtados de Fajardo.

De otro lado, otro vehículo todoterreno hurtado en la carretera PR-155, del sector El Cerro en el barrio Río Grande, de Morovis.

El “four track” hurtado estaba en el pasillo de una residencia en construcción y rompieron la cadena donde estaba el candado.

Este fue descrito como marca Yamaha, modelo Banshee, del año 1998 y color blanco y azul.

El mismo fue valorado en $11,000.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo tendrá a cargo la pesquisa.