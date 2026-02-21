El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó hoy que los restos en estado de descomposición hallados el jueves en un barranco a orillas de la carretera PR-149 en Ciales, corresponden a los de Ángel Luis Pérez Colón, de 49 años y vecino de Orocovis.

El cuerpo de Pérez Colón fue hallado en la tarde del jueves en un precipicio, a unos 30 pies de profundidad, en el barrio Cacao de Ciales. En un comunicado de prensa, el ICF detalló que la Unidad de Identificación Humana logró corroborar la identidad de Pérez Colón mediante un análisis comparativo de huellas dactilares en una base de datos federal.

No se ofrecieron otros datos relacionados al caso.

Pérez Colón fue reportado desaparecido por su madre, quien dijo que un hijo del occiso le brindó transportación hasta el barrio Ala Piedra de Orocovis, donde lo dejó cerca del Chorro de Doña Juana, tras lo que no volvieron a saber de él.