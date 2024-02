El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó que ayer se iniciaron los trámites para el proceso de identificación de los restos humanos hallados este miércoles en la Finca La Grama localizada en la carretera PR-951, en Loíza.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina le notificó también al consulado colombiano sobre el hallazgo de la osamenta humana, ante la sospecha, aunque no hay certeza, que pudiera ser el contratista colombiano, John James Bolaños Gómez, de 30 años, desaparecido la tarde del 26 de enero, en Loíza.

John James Bolaños Gómez, desaparecido ( Suministrada )

“Un ciudadano autorizado inició los trámites para el proceso de identificación de los restos humanos hallados ayer en el municipio de Loíza. Por el momento, las alternativas de identificación por métodos científicos son la comparación de radiografías dentales (si están disponibles) o ADN”, confirmó el ICF a través de su portavoz de prensa, Betsy Rivera.

De acuerdo con la querella, el martes, a las 11:38 a.m. un empleado de la Finca La Grama realizaba labores de limpieza de vegetación con una excavadora cuando divisó unos tenis blancos. Al acercarse, se percató de que había restos humanos, por lo que notificó a las autoridades.

La osamenta tenía un mahón azul largo y el par de tenis blancos, pero un área que quedó más protegida por la vegetación no estaba en un estado avanzado de descomposición.

La finca no está distante del lugar donde fue encontrada el 6 de febrero la guagua Dodge Caravan, color oro, del año 2007 y con la tablilla GVP-359, en la calle 10 del sector el Hoyo del barrio La Central, en Canóvanas.

El vehículo que estaba en buen estado y le faltaban las cajas de herramientas fue sellado y enviado al ICF para su análisis.

La antropóloga forense del ICF Meisshialette Ortiz Quiñones reveló el día del hallazgo que se trataba de una osamenta humana del examen visual hecho en la escena.

Desaparición de Bolaños Gómez

Bolaños Gómez, quien reside hace años en la isla, salió de su residencia en la urbanización Mansiones de Vista Mar Marina en Carolina para cotizar por un trabajo en el barrio Las Cuevas, en Loíza. Como no sabía cómo llegar, le pidió a su amigo John Eduar Cárdenas Salgado direcciones y este, mediante el teléfono celular, comenzó a darle instrucciones.

Cuando llegó al Puente de las Banderas en Loíza, le envió una foto de su ubicación, pero más adelante al conectar con la carretera PR-951 del barrio Las Cuevas, se perdió la señal.

El contratista no acostumbraba a ir solo a hacer las cotizaciones. Como no se sabía la dirección exacta del lugar al que se dirigía los investigadores no han logrado identificar a la persona que lo iba a contratar. Se solicitará una orden del tribunal para triangular el teléfono celular.

Para confidencias relacionadas a este caso puede llamar a la línea del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) al (787) 343-2020 o al (787) 257-7500.