La Policía identificó este viernes a dos de los tres fallecidos en una disputa a tiros ocurrida en las inmediaciones de una gasolinera en el municipio de Bayamón.

En el Instituto de Ciencias Forenses, familiares identificaron a la víctima como Yadrian Díaz Serrado, de 21 años, quien residía en Bayamón.

Mientras que el agresor que murió en la escena fue identificado como Jonathan Rivera Flores, de 39 años y del pueblo de Cidra, quien contaba con expediente criminal.

Al momento, el hombre que murió en la institución médica no ha sido identificado.

La Policía acudió a la gasolinera, ubicada frente a las instalaciones de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, tras ser alertada mediante una llamada telefónica sobre varias personas heridas de bala en el lugar.

Según la investigación preliminar, en la escena se produjo una discusión entre los tres hombres, en medio de la cual surgió un intercambio de disparos.

La Policía clasificó los hechos como asesinato y homicidios justificados, aunque sigue investigando lo sucedido.

Este caso se produce tan solo dos días después de que seis personas fueron encontradas asesinadas a balazos y quemadas dentro de unos automóviles en los pueblos de Arecibo y Morovis.