Como Alexander Feliciano de Jesús, de 32 años, fue identificado el hombre asesinado durante el mediodía de ayer, viernes, en Aguadilla.

El crimen ocurrió a eso de las 12:38 p.m. en el sector La 15, calle Ceiba, en Aguadilla.

Se informó que el hombre, quien era residente del mencionado municipio, murió apuñalado.

El fiscal Rivera Loperena, de la Fiscalía de Aguadilla, ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.

El agente Hernández, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, está a cargo de la investigación.