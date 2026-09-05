Como Christopher García Gines, de 34 años y vecino de Caguas, fue identificado el hombre que fue asesinado anoche en las Parcelas Carraízo de Trujillo Alto.

El incidente se reportó a eso de las 9:07 p.m. en el estacionamiento municipal que ubica en la calle dos del mencionado sector. De acuerdo con la Policía, una llamada recibida a esa hora en el cuartel de Trujillo Alto, alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo de García Gines en el pavimento. El cadáver presentaba varios impactos de bala.

Christopher García Gines. ( Suministrada )

La agente Johana López Santiago, adscrita a la división de Homicidios del CIC de Carolina investigó los hechos, mientras que la fiscal Natalia Santiago Naranjo ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

Se informó que la víctima poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley de Vehículos Hurtados, por hechos ocurridos en el 2013 y el 2015. No se ofrecieron detalles sobre la disposición final de esos casos.