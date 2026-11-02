Las autoridades identificaron a los dos hombres que fueron asesinados en la noche del sábado pasado en hechos por separado, en Santa Isabel y Ponce, por motivos que continúan bajo investigación.

El cadáver que fue hallado a las 11:37 p.m. en la calle Dr. Modesto Vélez, del sector San Felipe, en Santa Isabel, corresponde a Carlos Javier Laporte Castillo, de 36 años, quien era vecino del sector El Cojo del barrio Paso Seco de ese municipio y tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas en el 2019 y violencia doméstica en el 2009 y 2025.

El agente Héctor Cappas, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión a la fiscal Jennifer Ortiz Rivera, se hicieron cargo de la investigación.

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Mientras que, el sujeto asesinado por impactos de bala a eso de las 10:11 p.m. en la calle Campos frente a un negocio, en Ponce, fue identificado como Roberto González Jiménez, de 47 años, con domicilio en el residencial Luis Palés Matos, en Guayama.

Poseía récord criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas en el 1999 y 2005, agresión en el año 2010 en San Juan y por el delito de ratería en el 2018, 2019 y 2026. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

El motivo del crimen continúa bajo investigación. Se indaga si era usuario de drogas.

Se ocupó un vehículo para fines periciales.