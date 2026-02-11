La Policía de Puerto Rico identificó al joven que murió y a las tres personas que resultaron heridas durante una balacera registrada durante la tarde del martes en Río Piedras.

El occiso fue identificado como Jahn Michael Rivera Díaz, de 20 años, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un carro Mitsubishi Lancer blanco.

Los heridos fueron un hombre de 69 años, un joven de 19 años y una mujer de 27 años. Al momento, se desconocen sus condiciones de salud.

El tiroteo ocurrió a eso de las 4:02 p.m. en la avenida Ramón B. López, extensión López Sicardó. Las autoridades llegaron al lugar luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en la zona.

La investigación quedó a cargo del agente Eric Ortiz, bajo la supervisión de la teniente Idamaris Morales y el sargento Martín Ríos, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión a la fiscal María del Mar Ortiz Rivera.