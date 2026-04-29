Las autoridades identificaron este miércoles al menor de 14 años que murió ayer luego de resultar herido de bala durante un tiroteo ocurrido en el residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo.

La Policía informó que el adolescente fue identificado como David Javier Rivas Martínez, quien fue transportado en un vehículo privado hasta una institución hospitalaria tras la balacera reportada a eso de las 2:30 de la tarde en el área de la cancha, cerca del edificio 14 del complejo de vivienda pública.

Rivas Martínez falleció mientras recibía atención médica en Centro Médico.

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Según trascendió, la Policía no supo inicialmente que el adolescente había resultado herido, ya que fue llevado al hospital por residentes del área tras la balacera.

Mientras, en la escena murió Carlos Román Vázquez, de 36 años, conocido como “Cascote”, vecino del residencial, quien presentaba varios impactos de bala.

Ficha policial de Carlos Román Vázquez, de 36 años, conocido como “Cascote”. ( Suministrada )

Román Vázquez había sido convicto en 2015 por violaciones a la Ley de Armas, por las cuales cumplió una sentencia de seis años en probatoria.

La investigación está a cargo del agente Francisco Alicea, supervisado por el sargento Luis Calderón, de la División de Homicidios de Bayamón, junto a la fiscal Natalie Díaz.