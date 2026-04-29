Un hombre fue asesinado dentro de una guagua en el barrio Candelaria de Toa Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de la 1:21 de esta madrugada en el kilómetro 2.4 de la carretera 866, luego de que una llamada alertara sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, policías municipales de Bayamón localizaron en el interior de una Hyundai Kona azul el cuerpo de un hombre que no había sido identificado al momento.

La víctima presentaba heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

La pesquisa quedó a cargo del agente Alex Vázquez, supervisado por el sargento Julio Figueroa, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, junto al fiscal Josué Padilla.