Las autoridades identificaron como Melanie Rivera Avilés, de 38 años, a la mujer que fue perseguida y asesinada a balazos durante la madrugada de hoy, martes, en el kilómetro 36.2 de la carretera PR-102, en el barrio Minillas, en San Germán.

A eso de las 2:00 a.m. se recibió una llamada al cuartel del distrito de San Germán que alertaba sobre detonaciones en el área, frente a la antigua Villa Chelín.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer bocabajo sobre el área verde de la carretera, con múltiples heridas de bala.

La occisa vestía una blusa sin mangas color negro, un pantalón mahón corto color azul y estaba descalza.

En la escena se recuperaron sobre 25 casquillos de bala diferentes calibres y un billete de $20.

Se activó el protocolo de feminicidio. El motivo del crimen continúa bajo investigación.

La agente Yahaira Vélez Soto, de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, investigó la escena junto a la agente Zuanett Pérez Ríos, adscrita a la División de Violencia Doméstica y los fiscales André Fernández Vera y Josué Ortiz Milán.