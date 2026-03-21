Un hombre de 34 años fue asesinado la noche del viernes en la calle A, del barrio Palmer, en Río Grande, informó la Policía.

El crimen se reportó a las 8:24 p.m.

La víctima fue identificada por la Uniformada como Anthony Rey Torres, quien era residente del lugar.

Según el informe policiaco, “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los uniformados sobre herido de bala en lugar antes descrito. Al llegar los agentes al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala en el pavimento, lo cual le ocasionaron la muerte en el acto”.

El agente José Lebrón Alicea, adscrito a la División de Homicidios de Fajardo; el agente David Cardona, de Servicios Técnicos, y el fiscal Eliezer Reyes se hicieron cargo de la investigación.

Con este asesinato, la cifra de muertes alcanzó los 104 en lo que va del año. Esto representa dos homicidios menos que los 106 reportados hasta esta fecha en el 2025.