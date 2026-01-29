El cadáver baleado y con las manos atadas a la espalda que fue hallado en la tarde de ayer, miércoles, en un solar de la carretera PR-848, del barrio Saint Just, en Carolina, corresponde a José A. Vargas Díaz, de 21 años.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que se recibió a la 1:16 p.m. alertó a las autoridades sobre la situación.

El occiso, que fue identificado en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) pertenecía al Programa de Hogar Sustituto de Menores del Departamento de la Familia.

El motivo del crimen no fue revelado.

El agente Christian Rodríguez Cordero, del División de Homicidios del CIC de Carolina, tiene a cargo la pesquisa junto al fiscal José Villamarzo Rodríguez.