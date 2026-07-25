Como Jorge Luis Dones Pagán, de 43 años de edad, fue identificado el cadáver hallado en el interior de un vehículo en llamas el pasado 16 de julio en Aibonito.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó que la Unidad de Identificación Humana logró establecer la identidad del occiso mediante radiografías dentales. El cadáver de Dones Pagán fue hallado en el interior del baúl de un Hyundai Accent, color negro y del año 2000, en horas de la mañana del pasado jueves, en la intersección de las carreteras PR-173 y PR-14, a la altura del sector Empalme del barrio La Plata.

Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito investigan los hechos.