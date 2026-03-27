Un asesinato se reportó a eso de las 8:02 p.m. de la noche de ayer, jueves, en el residencial El Faro en Carolina, informó la oficina de prensa de la Policía.

El cadáver fue hallado sobre la acera de la parte posterior del edficio siete del complejo de vivienda pública.

Se informó que la víctima, identificada como Fabián Ramos Rodríguez, de 24 años y residente en Guaynabo, presentaba varios impactos de bala, en la cabeza y el pecho.

En la escena se recuperaron como evidencia para su análisis balístico casquillos de calibre .45.

El agente Christian Rodríguez, ade la División de Homicidios de Carolina y el fiscal José Carrasquillo Santana, investigaron la escena.