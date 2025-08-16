La muerte de un menor en horas de la tarde de hoy en una piscina del barrio Mavillas Sur de Las Marías, donde se celebraba una actividad, puedo haber sido causada por un paro cardio respiratorio provocado por ahogamiento con alimentos, de acuerdo con los médicos que asistieron al menor en una instalación médica a la que fue llevado tras el incidente.

La información preliminar recopilada por la Policía apunta a que cuando ocurrió el percance que cobró la vida de Jemmzell D. Cruz Martínez, de 15 años y residente de Las Marías, el salvavidas que acudió en su auxilió se percató que el menor lucía morado y presentaba problemas para respirar, a pesar de que su torso estaba fuera del agua.

Personal del Negociado de Emergencias Médicas Estatal traslado al menor hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Las Marías, donde se certificó la muerte. El cuerpo no presentaba signos de violencia aparente.

Sin embargo, la determinación de las causas de la muerte corresponderán al Instituto de Ciencias Forenses, lugar al que el fiscal Andy Rodríguez ordenó enviar el cadáver para que se realice una autopsia.

Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 la que alertó a las autoridades sobre el incidente, que ocurrió a eso de las 2:15 de la tarde. Los hechos fueron investigados de manera preliminar por el agente Miguel González, del cuartel de Las Marías. Mientras, la agente Alexandra Alicea Feliberty, de la división de Homicidios, del CIC de Mayagüez, se hizo cargo de la pesquisa.