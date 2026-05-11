Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce investigaron la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito reportado a las 3:55 de la tarde de ayer, domingo, en el kilómetro 5.7 de la carretera PR-335, del barrio Barinas, en Yauco.

Surge de la investigación preliminar que el accidente ocurrió mientras Irving Figueroa Cruz, de 34 años y residente de Guayanilla, conducía una motora marca KTM, sin tablilla y equipo de seguridad, a tal velocidad que le hizo perder el control y chocar con la barrera de seguridad.

Figueroa Cruz salió expulsado e impactó con su cuerpo las vigas de acero del puente, decapitándose.

La fiscal Limarie Cobián ordenó el levantamiento del cadáver.