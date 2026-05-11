Un motociclista murió la noche del domingo luego de ser impactado por un vehículo cuyo conductor huyó de la escena en Humacao.

Según informó la Policía, el accidente fatal se reportó a eso de las 10:22 p.m. en la carretera PR-3, a la altura del kilómetro 74.3.

La investigación preliminar apunta a que Néstor A. Torres Navarro, de 35 años y residente de Humacao, transitaba en una motora, descrita por la Uniformada como un vehículo no autorizado para circular en la carretera, cuando fue impactado en la parte posterior por un vehículo del que se desconoce la descripción, marca, modelo y tablilla.

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Las autoridades indicaron que el conductor involucrado abandonó la escena sin detenerse ni ofrecer ayuda.

Debido al impacto, Torres Navarro salió expulsado y cayó sobre el pavimento, sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto. Paramédicos llegaron al lugar y certificaron que no tenía signos vitales.

El fiscal Miguel Hornero ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

La investigación está a cargo del agente Jay Orta, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, y del agente José Rivera, adscrito a Patrullas de Carreteras.