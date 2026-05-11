Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan el hallazgo de una osamenta reportada a las 5:54 de tarde del domingo en la calle Aetria del barrio Ingenio, en Toa Baja.

Según la investigación preliminar, un adolescente de 16 años se encontraba junto a su madre buscando a sus perros cuando observó que varios cachorros se internaron en una zona de maleza. Al seguirlos, el menor encontró los restos en un pastizal.

Al lugar llegó personal de Manejo de Emergencias y del Instituto de Ciencias Forenses. La antropóloga forense Damara Guevara Morales evaluó la escena e indicó preliminarmente que la osamenta pertenece a un hombre que presentaba una herida de bala con entrada y salida en el cráneo.

Además, las autoridades encontraron ropa, un bulto tipo “fanny pack” y varias prendas junto a los restos.

La pesquisa quedó a cargo del agente Francisco Alicea, de la División de Homicidios de Bayamón, junto al fiscal Alberto Cruz.