La vista preliminar contra Oscar Andrés Serrano Rivera, quien enfrenta cargos por atropellar mortalmente al gruero Armando Rodríguez Rodríguez de 20 años y huir de la escena en hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2025 en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en Caguas, continuará el próximo martes a las 2:00 p.m. en la sala del juez Isander J. Rivera Morales, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Durante el día de hoy comenzaron a declarar los testigos del ministerio público, entre ellos el conductor que sufrió desperfectos mecánicos que llamó a su compañía de asistencia en la carretera para remolcarlo, la cual envió a Rodríguez, y otro conductor que pudo observar el accidente fatal.

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El imputado enfrenta cargos por violación al Artículo 4.02(c) de la Ley de Tránsito, el cual sanciona la modalidad delictiva de causar la muerte a un peatón y abandonar la escena con una pena mandataria de 15 años de cárcel.

Oscar A. Serrano Rivera, enfrenta cargos por un "hit and run", el 15 de diciembre de 2025, en la autopista Luis A. Ferré en Caguas, donde murió un gruero. ( Suministrada )

El imputado se encuentra en libertad bajo fianza bajo el Programa de Supervisión Electrónica, con un grillete.

Además, tiene otra denuncia por violación al Artículo 5.07(c) de la misma ley al incurrir en negligencia e imprudencia al momento de consumar este delito, lo que conlleva una pena consecutiva de 15 años de cárcel.

De la pesquisa se desprende que la víctima realizaba labores de enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos en el área del paseo de emergencias, cuando un conductor que habría estado viajando a exceso de velocidad perdió el control y lo impactó.

La víctima, falleció en el lugar de los hechos como resultado directo de los severos traumas sufridos.