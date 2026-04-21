El juez Isander J. Rivera Morales, del Tribunal de Caguas, pautó para el 20 de mayo el inicio de la vista preliminar contra Oscar Andrés Serrano Rivera, quien enfrenta cargos por atropellar mortalmente al gruero, Armando Rodríguez Rodríguez de 20 años y huir de la escena en hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2025 en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en el mencionado municipio.

La vista de hoy se convirtió en una sobre el estado de los procedimientos debido a la salida de su abogado de defensa Edwin Castro y su sustitución por los licenciados Harry Padilla y Francisco Reyes.

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El 8 de mayo se citó a otra vista sobre el estado de los procedimientos.

El imputado enfrenta cargos por violación al Artículo 4.02(c) de la Ley de Tránsito, el cual sanciona la modalidad delictiva de causar la muerte a un peatón y abandonar la escena con una pena mandataria de 15 años de cárcel. Este se encuentra en libertad bajo fianza con un grillete electrónico.

Oscar A. Serrano Rivera, enfrenta cargos por un "hit and run", el 15 de diciembre de 2025, en la autopista Luis A. Ferré en Caguas, donde murió un gruero. ( Suministrada )

Además, tiene otra denuncia por violación al Artículo 5.07(c) de la misma ley al incurrir en negligencia e imprudencia al momento de consumar este delito, lo que conlleva una pena consecutiva de 15 años de cárcel.

De la pesquisa se desprende que la víctima realizaba labores de enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos en el área del paseo de emergencias, cuando un conductor que habría estado viajando a exceso de velocidad perdió el control y lo impactó.

La víctima, falleció en el lugar de los hechos como resultado directo de los severos traumas provocados por Serrano Rivera.