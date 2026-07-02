Una mujer fue agredida esta mañana en diferentes partes del cuerpo en la calle Diamante, en Ponce, por motivos y en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

La llamada de alerta se recibió a las 10:02 a.m. de hoy, jueves, al Sistema de Emergencias 9-1-1 y al llegar los agentes, encontraron herida a la querellante.

La perjudicada alegó que alguien, que no se identifica ni se describe en el informe de novedades, la agredió con un objeto en diferentes partes del cuerpo.

La querellante fue trasladada por paramédicos a un hospital donde le diagnosticaron múltiples traumas y una herida abierta en la cabeza.

El agente Ricardo López, investigó preliminarmente la denuncia y refirió el caso a la División de Agresiones del CIC de Ponce.