Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Carolina, arrestaron en Loíza, al fugitivo Edwin “Piri” Vázquez Sánchez, de 22 años y residente en Río Grande, quien figuraba en la lista de Los Más Buscados.

Contra Vázquez Sánchez pesaba una orden de arresto por cargos de daños agravados y manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica con una fianza de $500,000, expedida por el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, el 16 de abril de este año.

La investigación reveló que Vázquez Sánchez se encontraba en libertad bajo fianza con supervisión electrónica mientras se ventilaba un caso por un asesinato ocurrido el 26 de julio de 2020, en el sector Villa Tiro del barrio San Isidro, en Canóvanas, donde murió a balazos Jonathan Flete Diffo, de 29 años.

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Antes de que fuera sentenciado por esos hechos, el imputado se removió el dispositivo de supervisión electrónica. Además, figura como sospechoso de varios incidentes violentos ocurridos en Canóvanas.

La orden de arresto fue diligenciada ante la jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, quien ordenó su ingreso en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

Los agentes Félix De Jesús Abreu y Nitza Acevedo Carreras, bajo la supervisión de los sargentos Edwin Soto Rosa y Omar Cuevas Rivera, dirigidos por el teniente Ángel Baerga Montes, realizaron la intervención.