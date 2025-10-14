La División de Homicidios de Aguadilla investiga el trasiego de drogas, sin descartar otros motivos, como el posible motivo del crimen de un joven que fue baleado al mediodía de ayer, lunes, en el kilómetro 4.4 de la carretera PR-444 del sector La Pachanga en el barrio Cuchillas, en Moca.

La llamada de alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibió a las 12:30 p.m. para reportar heridos de bala dentro de un automóvil marca Mitsubishi Lancer, color azul y del año 2005.

Según versiones preliminares, a dos personas les dispararon desde un carro compacto por motivo que se investigan.

“Dentro de la investigación, aunque no es concluyente todavía estamos alineados a la posibilidad de que se relacione con el trasiego de drogas porque encontramos sustancias controladas dentro del vehículo (diez envolturas)”, reveló el inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

El occiso fue identificado como José A. Cordero Núñez, de 21 años y vecino de dicha comunidad. No tenía antecedentes penales.

El otro joven herido, también de 21 años, recibió heridas en sus extremidades bajas y fracturas y se encuentra hospitalizado en condición estable a pesar de la gravedad de las lesiones.

Según Rivera, se le radicaron cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas y en la vista de Regla 6 no prosperó el caso.

La cifra de los asesinatos reportados este fin de semana feriado ascendió a 10 con este asesinato.

El agente Edictor Martínez, adscrito a la La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla tiene a cargo la pesquisa junto a la fiscal Belinda Brignoni.

