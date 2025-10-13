Cerca de una decena de asesinatos se habían reportado hasta la noche del domingo durante este fin de semana feriado, por el Día de la Raza, elevando la cifra a 355 en lo que va de año, según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico.

Matan menores

Varios pueblos sufrieron el costo de la delincuencia, siendo Yauco uno de los más estremecidos con la muerte de dos menores.

Las autoridades identificaron a las víctimas del doble asesinato ocurrido en la noche del sábado en el Pueblo del Café como Yaniell Rivera Rodríguez, de 17 años, y Yandiel Noel Avilés Rodríguez, de 16, ambos residentes del municipio.

Los adolescentes fueron encontrados muertos a balazos en una vía pública, informó la Policía.

El crimen fue reportado a eso de las 9:51 de la noche del sábado, en el Boulevard Rubén Ramírez, frente a la subestación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área, y al llegar al lugar, los agentes hallaron los cuerpos sin vida de los dos jóvenes tirados en el pavimento junto a una motora negra.

Personal de Servicios Técnicos y del Instituto de Ciencias Forenses levantó múltiples casquillos de bala de diferentes calibres en la escena del crimen, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso quedó en manos del agente Francisco Meléndez, bajo la supervisión del sargento Edgar Oliveras, ambos adscritos a la División de Homicidios del CIC de Ponce, en conjunto con el fiscal Juan Molina Pérez.

En Dorado

También el sábado, pero en Dorado, fue asesinado a balazos un joven de 24 años en el estacionamiento del negocio El Caracol, ubicado en la carretera PR-165, según informó la Policía.

La víctima fue identificada como Joselian Sánchez Díaz, residente del área.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del joven frente al carretón “Los Sabrosito’s Frappe’s”, con múltiples impactos de bala que le causaron la muerte en la escena.

Bayamón

En la madrugada de ayer un hombre fue encontrado muerto dentro de un vehículo, que había caído por un barranco, en la carretera PR-174, en el barrio Guaraguao de Bayamón, informó la Policía.

La víctima, que no había sido identificada, presentaba heridas visibles en el rostro. Fue descrito como de tez blanca, 6 pies de estatura aproximadamente; ojos marrones, barba (bigote y chiva) y cerca de unas 220 libras de peso. Vestía camiseta negra y pantalón largo negro y gris y calzado deportivo negro.

El cuerpo estaba envuelto en un toldo azul.

También una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el vehículo, un Mitsubishi Mirage gris, con el cuerpo del hombre en su interior.

La escena fue atendida inicialmente por agentes del precinto de Bayamón Sur y, posteriormente, se dio paso a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, que asumió la pesquisa.

Al momento, se investigan las circunstancias del suceso como una muerte violenta.

En Juncos

Los crímenes de este fin de semana se remontan desde el viernes cuando un hombre, identificado como Nelson Montañez González, de 42 años, fue asesinado a balazos en el sector Santana del barrio Ceiba Sur, en Juncos.

Según el informe preliminar, una llamada alertó sobre detonaciones en la carretera PR-935, kilómetro 1.2. Los agentes encontraron el cuerpo del hombre con múltiples heridas de bala, siendo levantado en la escena y enviado al Instituto de Ciencias Forenses.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020.

Doble asesinato en San Juan

Mientras, en San Juan, un hombre y una mujer murieron en medio de una balacera que se registró frente a la discoteca La Escalera, localizada en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo, informó la oficial de prensa de la Policía, Iliana Echevarría.

Otro hombre resultó herido de bala en este incidente y estaba en condición crítica en el Centro Médico de Río Piedras.

El sargento de la División de Homicidios de San Juan a cargo de la escena, Javier Jiménez Muñiz, reveló la identidad de las víctimas a Primera Hora.

Informó que la mujer asesinada fue Yadieris Yelix Ortiz González, de 23 años y residente de Aguas Buenas. Esta se encontraba con el hombre que resultó herido, quien tiene 30 años y es también de Aguas Buenas.

Mientras, el otro hombre asesinado fue identificado como Eris Espinal de Peña, de nacionalidad dominicana y de 32 años.

Hasta el momento, la Policía desconoce hacia quién iba dirigida la balacera, ya que los afectados de Aguas Buenas no se encontraban compartiendo junto al dominicano.

Con arma blanca

En la madrugada del domingo también se reportó otra muerte en hechos ocurridos en la avenida Roberto H. Todd, cerca de una megatienda, en Santurce.

Según el informe preliminar, una persona se encontraba en la sala de emergencias de un hospital con heridas de arma blanca en el área del pecho.

Posteriormente, el hombre quien no había sido identificado, falleció mientras recibía asistencia médica. El CIC de San Juan, junto al fiscal de turno, realizan la pesquisa.

Tras la escalada en la incidencia criminal en San Juan y otros municipios cercanos, el alcalde, Miguel Romero Lugo, convocó una reunión de emergencia con representantes de las principales agencias de ley y orden del país, con el propósito de fortalecer la coordinación interagencial y compartir estrategias dirigidas a la prevención y atención de incidentes criminales en la zona.

El cónclave se llevó a cabo en la Plaza del Mercado de Río Piedras.

En Levittown

Las autoridades investigan un asesinato ocurrido el domingo alrededor de las 7:00 p.m. en la calle Lago Yahuecas, en la quinta sección de la urbanización Levittown, en Toa Baja. La víctima, un hombre de aproximadamente 27 años, fue ultimado en la marquesina de una residencia.