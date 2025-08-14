Investigan atentado contra convicto federal en Ponce
Transitaba en una motora cuando fue baleado.
Un convicto federal por narcotráfico fue herido de bala al mediodía de hoy, jueves, en el barrio Río Chiquito, en Ponce.
Orlando Luis Coimbre Echevarría, de 30 años, alias Orlandito y vecino de la Ciudad Señorial, conducía una motocicleta por el lugar cuando alguien le disparó en varias ocasiones.
El motociclista, que tenía puesto un grillete electrónico, recibió nueve impactos de bala.
Este fue transportado por su pareja en un vehículo Nissan Versa, al hospital San Lucas de Ponce. No se informó la condición.
El agente Ariel Rosario Rivera, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, tiene a cargo la pesquisa.