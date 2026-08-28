Una querella por escalamiento se reportó en la mañana de hoy, viernes, en la compañía Almetco-Aluminum & Metal Services Corporation, situada en la carretera PR-21, en Río Piedras.

Según alegó el querellante, cuando llegó a su lugar de trabajo se percató que alguien rompió una ventana en la parte superior del edificio y obtuvo acceso al interior apropiándose de una cantidad indeterminada dinero en efectivo.

Los daños a la propiedad fueron estimados en $15,000.

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC San Juan tomó fotos como evidencia de lo sucedido.

El agente Israel Díaz, del Precinto de Río Piedras, investigó preliminarmente y refirió el caso al CIC de San Juan.

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