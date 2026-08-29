Agentes de la Policía se movilizaron en la tarde de este sábado a Cayey para investigar el hallazgo de una osamenta debajo de un puente de la autopista Luis A. Ferré (PR-52).

Fue una llamada a la Uniformada la que alertó de “una situación sospechosa”, en el kilómetro 46.4 de la mencionada vía. Al llegar los agentes, confirmaron el hallazgo de la osamenta.

No se precisó si la osamenta era humana o de algún animal.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas en unión al fiscal de turno, se dirigen al lugar para la correspondiente pesquisa.