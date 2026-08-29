Una mujer de 75 años murió en la tarde de este sábado en un accidente vehicular reportado en la carretera PR-349, en Mayagüez, informó la Policía.

Los hechos se registraron a las 2:30 p.m.

De inmediato, la Policía no precisó las condiciones del tránsito en el kilómetro afectado, el 4.7.

El informe policiaco precisa que una llamada realizada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de un accidente de auto “con persona pillada”.

“Según información preliminar brindada por el teniente Jason Reyes, director de la División Patrullas de Carreteras de Mayagüez, como resultado de este choque falleció una septuagenaria, 75 años”, precisó la Policía.

Personal de la División Patrullas de Carreteras de Mayagüez y el fiscal de turno se encuentran en el área investigando los hechos.