El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) Pedro Janer Román, reveló que en las próximas dos semanas espera entregarle a la Comisión de Nombramientos del Senado los documentos requeridos para que considere su designación al cargo.

El también exagente especial a cargo de la Agencia federal Antidrogas (DEA) en Puerto Rico y empresario fue designado al cargo por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 20 de diciembre del 2019 en sustitución de Elmer Román que, a su vez, fue nombrado secretario del Departamento de Estado.

Janer recordó que como fue nombrado en receso legislativo comenzó a trabajar de lleno para atender las situaciones de emergencias que han surgido y se ha retrasado en la recopilación de documentos y de estados financieros

“Realmente la prioridad que tengo en este momento es cumplir con mis deberes como secretario, la toma de decisiones no cambia, si estuviera confirmado o no porque acuérdate que fui nombrado en receso (legislativo), así que yo sigo trabajando, estoy recopilando los documentos, acuérdate que yo he vivido en varios países en el extranjero, estoy jubilado, lo que tiene que ver con mi estatus financiero porque yo tenía negocios y eso toma tiempo”, respondió Janer.

Sus expresiones surgieron al terminar el acto ecuménico que marca el inicio de la Semana de la Policía que se llevó a cabo en el anfiteatro del Cuartel General de la Policía, actividad que al igual que año pasado tuvo una mermada asistencia.

Ayer, también se cumplió un año del asesinato del agente Alfred Zanyet Pérez, en el negocio Colón Grocery del barrio Duey Bajo, en San Germán, mientras el oficial de contacto y de apoyo del agente encubierto se encontraban fuera del perímetro establecido para protegerlo. Janer se mostró confiado en el esclarecimiento del crimen del que no posee muchos datos.

El funcionario insistió que se encuentra concentrado en la relocalización de los refugiados a una vivienda segura antes de que comience la temporada de huracanes. La gobernadora le dio un plazo de 60 días para cumplir con esta misión y dijo que está confiado en que lo va a lograr en ese período.

Sin embargo, admitió que la radicación de solicitudes para su realojo ha estado lenta.

También reveló que ante la baja en la cantidad de refugiados en algunos campamentos base próximamente se coordinará el cierre de varios de ellos.

“El número de personas en los refugios y campamentos base ha mermado bastante entonces próximamente comenzarán a cerrar algunos que realmente no está tan poblados como antes. Para que se muevan o motivarlos para que busquen su traslado apoyo social se relocalicen voluntariamente lentas las solicitudes no han sido al nivel que nosotros esperábamos”, sostuvo Janer, quien no tenía a la mano las estadísticas sobre la cantidad de personas que aún falta por iniciar el proceso para solicitar una vivienda segura.

Sobre las fallas en el sistema de alertas para responder a eventos naturales, Janer aseguró que el recién confirmado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el general José R. Burgos, tiene esa encomienda.

“Todo eso se está revisando, se está poniendo al día lo que quizás no estaba funcionado ha sido identificado general Burgos al tanto para que se empiecen a corregir y no cometer los mismos errores o estar mejor preparados si ocurre algún tipo de emergencia ya estamos comenzando a prepararnos para la temporada de huracanes, pero tenemos que no son seguros”, agregó.