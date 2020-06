El Comisionado Auxiliar en Investigaciones Criminales, Rolando Trinidad, aseguró que el alcalde de Cataño, Félix «Cano» Delgado, negó que fue arrestado durante una intervención en una gallera clandestina en ese municipio.

En Radio Isla 1320, Trinidad dijo que el alcalde quedó citado para el 22 de julio por violar la Ley de Galleras del Nuevo Milenio. Había trascendido que también por violación a la Orden Ejecutiva sobre aglomeración de personas y participar en actividades no contempladas en la Orden General.

“Allí llegó el grupo de trabajo, obviamente les dice que no se pueden ir, porque las personas que están allí ya no están en libertad de montarse en sus carros o el que anda a pie irse, por lo cual sele restringe su libertad y eso se convierte en un arresto, no es que se le puso las esposas allí a nadie, nadie fue esposado, ni el alcalde ni ningún ciudadanio”, dijo Trinidad en entrevista en RADIO ISLA.

PUBLICIDAD

El agente negó que la intervención fuera un encargo político para afectar a un aliado del aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi.

«Fuimos a intervenir por una informqción que tenímos ya corroborada de que había una jugada de gallos clandestina, y para nuestra sorpresa estaba allí el alcalde", explicó Trinidad. "Actuamos por una violación a la ley no por cuestion política partidista. No me presto para eso», afirmó.

“Nosotos trabajamos para el pueblo de Puerto Rico, no para ningún político”, sostuvo.

Trinidad indicó que se detuvieron en el lugar 51 personas pero “hay un grupo que llegó a correr y logró escapar”.