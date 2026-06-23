La defensa de Jensen Medina Cardona solicitó al tribunal federal una nueva prórroga para continuar las negociaciones de un posible acuerdo de culpabilidad en el caso que enfrenta por presunto trasiego de drogas dentro de las cárceles de Puerto Rico.

Este caso es independiente al asesinato de Arelys Mercado Ríos, por el cual Medina Cardona cumple una sentencia de 129 años de prisión que fue confirmada en apelación.

La abogada de defensa en el caso federal de narcotráfico ya había solicitado y obtenido una prórroga en mayo para que su representado evaluara la posibilidad de declararse culpable mediante un acuerdo con el Ministerio Público. Sin embargo, en una nueva moción radicada el 22 de junio de 2026, la licenciada Yanira Colón García volvió a pedir más tiempo, esta vez una extensión de 30 días.

“El abogado que suscribe solicita respetuosamente una prórroga de treinta (30) días para presentar una moción de cambio de alegación o, en la alternativa, notificar al Tribunal si el acusado tiene la intención de proceder a juicio”, lee el documento presentado ante el foro federal.

Mientras cumple su sentencia, Medina Cardona ha enfrentado varios procesos en el sistema judicial por alegada posesión de teléfonos celulares y sustancias controladas en prisión. El 17 de diciembre de 2024, las autoridades federales lo acusaron de participar en un esquema de tráfico de drogas dentro de una institución correccional estatal. En el caso también fueron acusadas más de 30 personas.