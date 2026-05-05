Jensen Medina Cardona, quien cumple una condena estatal de 129 años por haber asesinado a una mujer en medio de una discusión por un celular, todavía no sabe si acogerá un acuerdo de la Fiscalía federal para declararse culpable de cargos relacionado al trasiego de drogas en las cárceles de Puerto Rico.

Ayer, lunes, su abogada Yanira Colón García presentó una moción para solicitar más tiempo para evaluar la oferta presentada por la Fiscalía federal, de la cual no han trascendido detalles.

La moción sólo revela que “la abogada que suscribe recibió una oferta de acuerdo con la Fiscalía y se están discutiendo los detalles con el acusado Medina Cardona para que pueda tomar una decisión informada”.

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Además, se informó que, “si bien el resultado de estas negociaciones sigue siendo incierto, la extensión de tiempo permitirá al señor Medina Cardona tome una decisión final sobre si cambiar su declaración de culpabilidad o ir a juicio”.

En el documento judicial no se precisa cuánto tiempo más necesitan para evaluar la oferta de la Fiscalía federal.

Las negociaciones para que el convicto estatal se declare culpable iniciaron a finales de enero pasado. La información trascendió en una moción presentada el 20 de enero, que establecía que “hoy se recibió una oferta de declaración de culpabilidad, la cual el abajo firmante, (en este caso la abogada), discutirá con el señor Medina. En consecuencia, el abajo firmante solicita respetuosamente una nueva conferencia sobre el estado del caso dentro de sesenta (60) días para disponer del tiempo suficiente para iniciar las negociaciones de declaración de culpabilidad”.

Ahora, surge una petición de extensión de tiempo para tomar una decisión.

Medina Cardona se encuentra en prisión por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, de 34 años. Fue sentenciado el 11 de enero de 2022. Se le imputó matar a la mujer el 18 de agosto de 2019, después que se suscitó una disputa por un celular en uno de los muelles de Villa Marina Boulevard, en Fajardo. Tres días después del asesinato, las autoridades radicaron cargos criminales en su contra.

En su tiempo en prisión, Medina Cardona fue procesado en varias ocasiones en el tribunal local por posesión de teléfono celular en la cárcel y drogas. Pero, el 17 de diciembre de 2024 las autoridades federales lo imputaron tráfico de drogas dentro de la prisión estatal. Otras 33 personas también fueron acusadas. Se le imputó ser miembros de la pandilla carcelaria conocida como Grupo 31 o Los Tiburones.