Fajardo. Jensen Medina Cardona fue condenado este martes a 129 años del cárcel tras resultar convicto por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, un crimen ocurrido en 2019 tras un confuso incidente por un celular extraviado en una marina de Fajardo.

La jueza Gema González, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, dictó una sentencia de 99 años por el cargo de asesinato en primer grado; 10 años por el cargo de portación y uso ilegal de armas; y 5 años por apuntar y disparar. Sin embargo, estos dos últimos cargos se duplican, para un total de 30, debido a que una persona murió durante el incidente criminal. Estos 30 años deben ser cumplidos de manera consecutiva, sin probatoria ni bonificación. En cuanto, al asesinato, a los 35 años Medina Cardona es elegible para la Junta de Libertad Bajo Palabra.

PUBLICIDAD

Tras dictarse la sentencia Medina Cardona hizo expresiones. Es la primera vez que toma palabra en el proceso judicial.

“Buenos días honorable, buenos días público presente. Gracias por darme la oportunidad de expresarme, no lo había hecho porque no tenía la oportunidad. Primero que nada, la mamá de Arellys no se encuentra aquí, pero quiero darle mis más sentido condolencias y el perdón en nombre de Dios, a su familia, a su hermano, su familia que está aquí presente. Un proceso duro, pero he mantenido la cordura, he tenido fe, por mis viejitos, por mis hijos, hay que seguir hacia adelante y estamos aquí dando frente y ustedes tienen en su poder mi expediente, ahí está mi vida completa, soy un emprendedor, trabajador... ¿Qué le puedo decir? Mi hoja de vida está ahí, nunca he tenido casos con la ley, lo que puedo decir es que en ocasiones pasan situaciones que uno tiene que confrontarlas y tomar decisiones, en este caso estuve en una situación bien difícil y en donde mi vida también corría peligro, en su momento dado se harán sus expresiones, pero hay un proceso que hay que seguirlo y respetarlo, y esas serían mis palabras hacia todo el público, y muchas gracias juez”, dijo Medina Cardona.

El hombre tenía un mameluco blanco que servía de un cover protector (parecido al uniforme de astronauta), que probablemente es una medida cautelar por la crisis de COVID-19. Estaba esposado de manos y pies.

El informe de pre- sentencia de Medina Cardona constó de 24 páginas.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que en la vista de sentencia no estaba doña Nitza Ríos, la madre de Arellys. Se informó que la señora está visitando unos familiares en Estados Unidos. Otros parientes llegaron hasta el tribunal.

Medina Cardona fue declarado culpable de los tres cargos el 28 de octubre y luego de 31 vistas judiciales. Medina Cardona, representado por los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols, renunció al derecho constitucional que tenía de que su juicio fuera por jurado. Por tanto, el fallo de culpabilidad recayó en la jueza González.

Los hechos de este caso se remontan a la noche del 18 de agosto de 2019, cuando se suscitó una disputa por un celular en uno de los muelles de Villa Marina Boulevard, en Fajardo.

Tres días después del crimen, al hombre de 35 años de edad -cerrajero de profesión y propietario del negocio Mundo Llaves (Caguas)-, se le radicaron los cargos criminales.

El Ministerio Público presentó 25 testigos de cargo durante la etapa de juicio.

Entre los últimos testigos del Ministerio Público, se destacó el testimonio de Joseph Howe, uno de tres amigos que acompañaban a la víctima el día del crimen, luego de haber compartido en un pasadía por las islitas de Icacos y Palomino. “Esa cara no se me va a olvidar. Donde quiera que yo la vea, sé quién es, por lo que hizo”, dijo Howe durante su interrogatorio en referencia a Medina Cardona, quien le disparó a Mercado Ríos. Los otros dos testigos presenciales fueron Joanne Claudio Pérez y Luis Torres Gómez. Durante el juicio, ambos también identificaron a Medina Cardona como el asesino de Arellys.

PUBLICIDAD

“Nada podría prepararlos para lo que vendría después de ese momento (pasadía en altamar)”, dijo el fiscal Eduardo Beale el último día de juicio en referencia a que pasadas las 9:30 de la noche de aquel 18 de agosto de 2019 Arellys fue asesinada por Medina Cardona con un arma 9mm luego de una discusión por un celular que el hoy convicto había olvidado en el muelle, cerca de donde se encontraba el grupo.

En el juicio trascendió, por parte de los tres testigos presenciales, que Medina Cardona llegó “altanero” y “agresivo”, actitud que mantuvo aun cuando se le había entregado el móvil. Arellys le reclamó el mal comportamiento, pero eso levantó aún más el coraje del sujeto. “Tú no sabes quién soy yo... ¿estás machita, ah?”, cuentan los testigos que dijo el asesino.

En el caso de la defensa, solamente utilizaron tres testigos durante su desfile de pruebas en el juicio. Aunque los abogados solicitaron al tribunal en tres ocasiones citar al exnovio de Arellys, un hombre identificado como Josué Figueroa García, este nunca se sentó en el banquillo a testificar, pues a última hora la defensa desistió de utilizarlo como testigo.

Tras ser declarado culpable, la defensa de Medina Cardona presentó una moción de reconsideración para que revocaran los cargos en contra de su cliente por entender que el proceso de juicio no fue “justo e imparcial”. En cambio la jueza González Rodríguez denegó la petición.

Además, hubo argumentos de que durante el juicio no se probó el delito de primer grado pues no hubo premeditación para asesinar a Arellys. De hecho, fue a través de ese documento que la defensa acepta por primera vez en todo el proceso que fue el hombre quien disparó contra la mujer y catalogaron el crimen como uno que ocurrió en defensa propia.

PUBLICIDAD

Los abogados también solicitaron un nuevo juicio en el Tribunal Supremo, la cual fue denegada. Queda pendiente una reconsideración solicitada por la defensa ante ese tribunal de jerarquía.

Analistas han explicado que luego que tras emitida la condena, es posible que los abogados recurran al Tribunal de Apelaciones.

Por ejemplo, el licenciado Ernie Cabán emitió una opinión a través de Twitter en la que alude a la posibilidad de esta acción por parte de la defensa del convicto y las pocas probabilidades de que haya un fallo a favor de Medina Cardona.

“Luego de la sentencia de Jensen Medina comienza el proceso en el Trib (sic) Apelativo, donde el caso se analiza a base del récord del tribunal, en el cual no hay alegaciones de defensa de asesinato en 2do grado o atenuado. como se alegó en la Moción de Reconsideración, donde Jensen finalmente aceptó que fue quien mató a Arelis (sic) Mercado. Por lo tanto, en el récord del caso no hay prueba para revocar la convicción de Asesinato en 1er grado”, escribió el exfiscal especial independiente.

Por su parte el exfiscal federal y analista radial, Osvaldo Carlo, también recurrió a sus redes sociales para indicar que de ser sentenciado a 129 años, Medina Cardona tendría que cumplir los 30 años por violaciones a la Ley de Armas y un mínimo de 35 años por los 99 años que aplican al asesinato en primer grado, para un total de 65 años en cárcel garantizados.

Cabe señalar que contra Medina Cardona queda un