Un joven de 18 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tránsito mientras manejaba una motora en la carretera PR-891, en Corozal, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, el perjudicado, identificado como Dwayne Ríos Nieves, transitaba por la referida vía a bordo de una motora Yamaha Zuma color negro cuando perdió el control del manubrio, lo que provocó que saliera expulsado del vehículo.

Tras ser expulsado, el joven impactó un automóvil Mitsubishi Eclipse gris que se encontraba estacionado en el área, resultando con heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo, por lo que fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria.

El agente Melvin Candelario, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Natalie Díaz, se hicieron cargo de la investigación del accidente, mientras que la fiscal ordenó la ocupación de la motora para fines investigativos.