Muere conductor de plancha tras perder el control y chocar en Cidra
Una pasajera fue transportada en condición de cuidado a Centro Médico.
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Un conductor de un vehículo todo terreno de fabricación casera, conocido como una plancha, murió anoche tras accidentarse en Cidra, informó la Policía de Puerto Rico.
Los hechos se reportaron a eso de las 9:50 p.m. en el kilómetro 50.0 de la carretera PR-1, en el barrio Beatriz.
La investigación preliminar apunta a que Emanuel Rivera Vázquez, de 46 años y residente de Cidra, transitaba por la vía acompañado de Itza Montañez Caraballo cuando perdió el control y dominio del volante debido a una velocidad que no le permitió maniobrar adecuadamente.
Como consecuencia, el conductor invadió el carril contrario y la parte posterior izquierda de la plancha fue impactada por la parte frontal de un Toyota Camry modelo 2017 que era conducido por Miguel A. Ortiz Avilés, de 64 años y residente de Cayey.
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A raíz del impacto, Rivera Vázquez salió expulsado del vehículo y murió en el lugar debido a los traumas sufridos.
Mientras, Montañez Caraballo fue transportada en condición de cuidado a Centro Médico.
Por otro lado, Ortiz Avilés resultó ileso. Las autoridades le realizaron la prueba de alcohol mediante aliento, la cual arrojó un resultado de 0% en su organismo.
La pesquisa está a cargo del agente Noel Santana, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en conjunto con el fiscal Pedro Mateo.