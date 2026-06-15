Un conductor de un vehículo todo terreno de fabricación casera, conocido como una plancha, murió anoche tras accidentarse en Cidra, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 9:50 p.m. en el kilómetro 50.0 de la carretera PR-1, en el barrio Beatriz.

La investigación preliminar apunta a que Emanuel Rivera Vázquez, de 46 años y residente de Cidra, transitaba por la vía acompañado de Itza Montañez Caraballo cuando perdió el control y dominio del volante debido a una velocidad que no le permitió maniobrar adecuadamente.

Como consecuencia, el conductor invadió el carril contrario y la parte posterior izquierda de la plancha fue impactada por la parte frontal de un Toyota Camry modelo 2017 que era conducido por Miguel A. Ortiz Avilés, de 64 años y residente de Cayey.

PUBLICIDAD

A raíz del impacto, Rivera Vázquez salió expulsado del vehículo y murió en el lugar debido a los traumas sufridos.

Mientras, Montañez Caraballo fue transportada en condición de cuidado a Centro Médico.

Por otro lado, Ortiz Avilés resultó ileso. Las autoridades le realizaron la prueba de alcohol mediante aliento, la cual arrojó un resultado de 0% en su organismo.

La pesquisa está a cargo del agente Noel Santana, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en conjunto con el fiscal Pedro Mateo.