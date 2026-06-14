Un individuo se apropió de aproximadamente $4,000 en efectivo luego de ocasionar daños al cristal de una guagua que se encontraba estacionada en los predios de la Farmacia Graciela, en la avenida Gilberto Concepción, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la querella, el perjudicado había retirado el dinero en efectivo en una institución bancaria del área y posteriormente se dirigió al establecimiento, donde dejó estacionada una guagua Ford Transit del año 2021.

Al regresar al vehículo, el querellante se percató de que alguien había roto el cristal para obtener acceso al interior y apropiarse del dinero.

El agente Luis Rivera, adscrito al Precinto de Bayamón Norte, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa correspondiente.