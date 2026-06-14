Un escalamiento en la urbanización Dorado Beach, en Dorado, dejó como resultado el robo de decenas de carteras de diseñador valoradas en aproximadamente medio millón de dólares, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la querella, los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer, sábado, cuando desconocidos ocasionaron daños a la puerta de madera de la covacha de una residencia para lograr acceso al interior de la propiedad.

Una vez dentro, los intrusos se apropiaron ilegalmente de quince carteras Hermès, dos carteras Goyard, una cartera Louis Vuitton, una cartera Christian Dior y una cartera Bottega Veneta.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Steven Alkaralleh, adscrito al Distrito de Dorado, llevó a cabo la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Vega Baja, donde continuará la pesquisa.