Un motociclista de 32 años murió anoche tras accidentarse en el kilómetro 12.7 de la carretera PR-431, en el municipio de Lares, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, a eso de las 8:11 p.m. José Feliciano Ortiz, residente de Yauco, conducía una motora Scrambler Honda CR-250 R del año 1996, color rojo y blanco, que no tenía tablilla, cuando perdió el control del volante.

Feliciano Ortiz salió expulsado de la motora y cayó en una zanja. Este sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

El agente Jonathan Galán Cuevas, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, tiene a cargo la investigación junto a la fiscal Belmaris López Rivera.