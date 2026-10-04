Un joven de 21 años fue herido de bala en la madrugada de este domingo en Camuy.

Agentes de la Policía de Puerto Rico fueron alertados a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, a las 6:24 a.m., sobre una persona baleada en la carretera PR-113 en el barrio Piedra Gorda del mencionado municipio.

Según la información ofrecida por el perjudicado, quien es residente del pueblo de Quebradillas, se encontraba caminando cuando se le acercó un vehículo y alguien le disparos en varias ocasiones.

El hombre resultó con varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo, siendo transportado hacia un hospital del área y su condición al momento fue descrita como estable.

El agente Norberto Soto Rodríguez, adscrito al distrito de Camuy, investigó inicialmente y refirió el caso al CIC de Arecibo y el agente Alexander Irizarry Astor continuara con la investigación.