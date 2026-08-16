Un joven de 26 años resultó herido de gravedad luego de que el Can-Am que conducía se volcara durante un accidente ocurrido en horas de la madrugada de este domingo en Ponce.

Según la investigación de la Policía, Brandon Vega Torres, de 26 años, conducía un Can-Am, modelo Maverick, por la carretera PR-14, cuando, al llegar a la intersección, realizó un viraje a la derecha a una velocidad que no le permitió mantener el control del vehículo, por lo que se volcó.

El joven sufrió lesiones de gravedad y fue transportado por paramédicos al Hospital San Lucas, en Ponce, donde se encuentra en condición de cuidado.

La fiscal Jennifer Ortiz ordenó la toma de las medidas correspondientes. Personal de Servicios Técnicos documentó la escena, mientras que el agente Jorge Ocasio Ortiz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, tiene a cargo la investigación.