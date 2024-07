El caso federal presentando por Ana Irma Rivera Lassén para que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificara su candidatura a comisionada residente del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) quedó cerrado ayer, viernes, tras concretarse un acuerdo entre las partes.

La jueza federal Aida Delgado Colón estableció en la orden emitida que “las partes han presentado un recurso de desestimación voluntaria de la presente acción con perjuicio, mediante el cual informan conjuntamente haber llegado a un acuerdo de transacción privada entre ellas. Dada la intención declarada de los demandantes de retirar las reclamaciones planteadas originalmente y la solicitud conjunta de desestimación, no es necesario que el Tribunal considere las cuestiones planteadas ni apruebe el acuerdo, ya que no se necesita ninguna orden judicial para que la desestimación surta efecto”.

Desestimado con prejuicio quiere decir que se quedó sin efecto de manera permanente y no se podría reactivar el reclamo judicial.

Pese a la determinación, Rivera Lassén escribió en sus redes sociales que “no importa cuántas veces el bipartidismo intente sacarnos de Carrera, lucharemos contra cada una de sus artimañas”.

El acuerdo entre la actual senadora del MVC y la CEE, bajo la representación de su presidenta, Jessika Padilla, alcanzó el acuerdo en la tarde del jueves.

En el documento judicial presentado se explicó que el acuerdo se alcanza para evitar que el caso federal retrase la impresión de papeletas y otros procesos que se tienen que realizar de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre.

“Para evitar retrasos que puedan poner en peligro los procedimientos necesarios que deben completarse en tiempo y forma de acuerdo con el Código Electoral de Puerto Rico, las partes consideraron que este acuerdo es la mejor solución a este asunto”, se indica.

Rivera Lassén demandó el pasado 20 de junio a la CEE, representada por su presidenta interina, debido a que no fue descalificada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para poder aspirar al cargo de comisionada residente en medio de la controversia por no haber radicado endosos. Pese a ello, la Comisión no dio paso a certificarla.

Cuando anunció la acción legal, explicó que el pleito buscaba, “no solamente proteger nuestra candidatura, sino mover esta discusión al foro federal”.

A juicio de la también senadora y expresidenta del Colegio de Abogados, la jurisprudencia aplicable en su caso está sostenida en la Ley de Relaciones Federales con los Estados Unidos. Aludió a que la misma no establece un requisito de recogido de endosos a los comisionados residentes.

La controversia que desencadenó a este proceso legal se debió a que los candidatos del MVC no recogieron endosos, ya que iban a realizar un proceso alterno de selección de sus representantes y no unas primarias de pueblo. El proceso llevó a que varios candidatos del MVC fueran descalificados por el Tribunal Supremo y no podrán aspirar bajo la insignia de la colectividad en la papeleta de las elecciones generales. Estos son Mariana Nogales Molinelli, Rafael Bernabe Riefkohl y Alejandro Santiago Calderón.

Nogales Molinelli y Bernabe Riefkohl anunciaron que aspirarán por nominación directa.