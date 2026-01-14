La jueza Paola Morales Vélez, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, se reservó este miércoles la decisión sobre si desestima o no los cargos contra Elvia Cabrera Rivera, imputada de asesinar junto a su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, a Gabriela Nicole Pratts Rosario, bajo el alegato de que la Fiscalía ocultó la prueba exculpatoria.

La determinación de fijar su decisión en una fecha posterior se dio luego de una vista argumentativa que demoró sobre dos horas. La información la brindó el fiscal del caso, Orlando Velázquez, tras concluir la vista.

“Hoy fue la vista para argumentar la petición de desestimación alegando que no se había provisto la prueba exculpatoria o favorable. Nosotros nos opusimos, pero la juez se reservó el fallo. No dijo cuando va a decidir. El caso esta para (juicio) el 13 de febrero. Tiene que ser para antes del 13, por supuesto”, explicó.

Velázquez sostuvo que las alegaciones que hizo la abogada de Cabrera Rivera, la licenciada Mayra López Mulero, no eran correctas. Expuso que el documento en el que Avilés Cabrera estableció que “mi madre y mi hermana no estaban involucradas” en el crimen de la joven de 16 años se había concedido a la primera abogada de Cabrera Rivera. Dijo que no es responsabilidad de la Fiscalía que el documento no se haya transferido entre la segunda y la tercera abogada en este caso.

Además, aludió a que el argumento sobre la ausencia de unos mensajes de “chat” de la hermana de Avilés Cabrera se deben a que fue la misma joven quien los borró y no las autoridades investigativas.

“La obligación de proveer prueba exculpatoria es constante en el juicio. Ellos alegan que las notas que se tomaron preliminarmente (por los policías) eran exculpatorias, pero eso ya había sido objeto de un análisis por un juez”, añadió.

Cabrera Rivera y su hija, quien al momento del incidente tenía 17 años, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Se alega que en común y mutuo acuerdo asesinaron a Gabriela Nicole el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Los procesos judiciales de ambas se llevan a cabo por separado.