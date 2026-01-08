El juez superior Luis Barrero Altieri, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, fijó este jueves la fecha para iniciar el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, imputada de asesinar junto a su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, a Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años.

El juicio iniciará el miércoles, 13 de febrero a la 1:30 p.m. con la selección del jurado, informó a Primera Hora la abogada de Cabrera Rivera, Mayra López Mulero, tras concluir una vista del estado de los procedimientos del caso.

Otras vistas fueron citadas para el miércoles, 14 de enero, donde se atenderá una nueva moción de desestimación de parte de Cabrera Rivera, así como el 21 de enero, cuando se realizaría otra vista del estado de los procedimientos, dijo la abogada.

Pese a que se estipuló la fecha del inicio del juicio, López Mulero opinó que posiblemente todo el proceso sea retrasado, ya que tiene un juicio para la misma fecha en otro tribunal.

“No podemos estar en dos sitios a la vez”, precisó la abogada.

Comentó que Barreto Altieri se comunicó con el juez superior Rafael E. Taboas Dávila, del Tribunal de Ponce, para solicitar que, al menos, López Mulero puede asistir a la vista del 13 de febrero, día en que iniciaría la selección del jurado.

Lo que estipuló la abogada es que para esa fecha se citarán cinco paneles de posibles jurados. Comentó que, a su entender, ese día no culminarían con el proceso de la selección del jurado.

“Este caso se va a prolongar por muchísimo tiempo”, auguró.

En la vista del estado de los procedimientos también se discutió la segunda moción que presentó la defensa de Cabrera Rivera para desestimar el caso. La misma fue radicada el 30 de diciembre.

López Mulero dijo que esa moción la presentó “bajo el argumento de que se le violó su derecho constitución a un debido proceso de ley, a un juicio justo e imparcial ante la conducta de entregar tardíamente evidencia que favoría y excluía a Elvia Cabrera como autora del delito”.

La vista la atenderá la jueza Paola Morales Vélez el próximo miércoles.

Esta es la segunda petición de desestimación que se realiza. La primera fue denegada el pasado 18 de diciembre.

En cuanto a la entrega de evidencia por parte de la Fiscalía, López Mulero dijo que está en una etapa “bien avanzada”.

Cabrera Rivera y su hija, quien al momento del incidente tenía 17 años, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Se alega que en común y mutuo acuerdo asesinaron a Gabriela Nicole el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Los procesos judiciales de ambas se llevan a cabo por separado.