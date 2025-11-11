El licenciado Jesús Roberto Ramos Puca radicó el lunes una moción de relevo de representación legal de la imputada Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, quien enfrenta cargos -en concierto y común acuerdo con su hija Anthonieska Avilés Cabrera- por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

“Desde el 4 de noviembre de 2025 a la fecha, la imputada, su núcleo familiar, y este abogado, hemos tenido la oportunidad de dialogar identificando un claro conflicto de tipo ético, expresado en comunicaciones y de forma verbal”, manifestó el abogado en el documento.

Agregó que los cánones de ética que rigen su profesión los obliga a realizar una labor competente y con la diligencia necesaria y, “visto lo anterior, existe un impedimento en continuar con la representación legal” de Cabrera Rivera.

Ramos Puca indicó también que la nueva representación legal asumirá su rol de inmediato.

“Una vez el Tribunal acepte nuestra solicitud de Relevo y acepte la nueva representación legal, tenemos a disposición el expediente completo”.

“Telenoticias” confirmó con la licenciada Mayra López Mulero que será ella quien asuma la representación legal.

El 4 de noviembre, el juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, llevó a cabo el acto de lectura de acusación a Cabrera Rivera, imputada por cargos de asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 (portación y uso de arma blanca) de la Ley de Armas.

Cabrera Rivera está citada el 26 de noviembre en el Tribunal de Aibonito a una vista sobre el estado de los procedimientos.